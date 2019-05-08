Для российский учителей напишут кодекс поведения в соцсетях

Минпросвещения России с привлечением экспертов намерено разработать к началу нового учебного года рекомендации по ведению социальных сетей для учителей. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

С предложением к Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» Свищев обратился в конце марта. Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что власти региона после скандала с учительницей Татьяной Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за фотографии в спортивном купальнике, научат учителей и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.

В своем ответе Васильева отметила, что в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога приобретает особую значимость. «В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года», – ответила министр.

Свищев в свою очередь выразил надежду на то, что рекомендации будут готовы к началу нового учебного года. «Надеюсь, что к началу нового учебного года рекомендации для педагогов по безопасному ведению соцсетей будут действительно разработаны, что впоследствии исключит ситуации, подобные той, в которой оказалась учительница из Барнаула. Буду следить за этой темой», – заявил парламентарий.

Как писал «Новый День», в конце марта школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться. За педагога вступился министр Костенко. В конце марта российские учителя решили поддержать коллегу Кувшинникову флешмобом: педагоги выкладывали в интернет похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Москва, Иван Гридин

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