На месте райсуда в центре Екатеринбурга открыли БДСМ-салон

Курьезный случай с нежилой недвижимостью произошел в центре Екатеринбурга – в здании на улице Бажова, 55, где ранее находился Кировский районный суд, открылся салон эротического массажа. Заведение под названием «Ангелы и демоны» помимо прочего обещает «погружение БДСМ для мужчин, женщин, пар».

Кировский районный суд переехал из здания на Бажова, 55, в сентябре 2016 года – на Бажова, 31а, где, в свою очередь, прежде находилась средняя школа №38. Ее под предлогом строительства рядом транспортной развязки расформировали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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