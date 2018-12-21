В Екатеринбурге перед Новым годом открылся отель с БДСМ номерами (ВИДЕО)

Съемочная группа РИА «Новый День» накануне побывала в БДСМ-апартаментах. Такой тематический отель открылся в Екатеринбурге в начале декабря.

Как рассказали работники заведения, на выбор клиентам предлагаются два номера: «Красный» и «Серый». В комнатах помимо кроватей есть клетки, стулья, плети и наручники. По правилам заведения, размещаться в апартаментах могут лица не моложе 18 лет.

Съемочная группа РИА «Новый День» пришла в один из номеров, и на себе опробовала все «аттракционы» и «инструменты», которые были в апартаментах. Подробности – в видео «Нового Дня».

БДСМ-отель

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.12.18

Сегодня будет самая длинная ночь в году. / Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков избегает суда за поддельный диплом (Документы). / Депутат-единоросс упрекнул КРСУ в нелюбви к русскому языку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»