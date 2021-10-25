Свердловская область попала на карту сексуальных предпочтений россиян с неожиданным результатом

Российский айтишник и маркетолог Александр Гончаров опубликовал исследование сексуальных предпочтений жителей РФ в зависимости от регионов. Опрос прошли больше 35 тысяч человек, и все желающие еще могут принять в нем участие – он анонимный.

«Цель проекта – рассказать о сексе в нашей стране при помощи данных. Это дает возможность узнать о сексуальной жизни на основе фактов, а не стереотипов. Тысячи россиян честно ответили на вопросы о своих сексуальных фантазиях, регулярности секса и на другие. А исследование предлагает открыто и без пошлости изучить эти данные», – говорит автор проекта.

Согласно текущим данным, в Тюменской области и на Ямале предпочитают удушение, в Курганской области и Ханты-Мансийском автономном округе – массаж, а вот в Челябинской и Свердловской областях жители выбирают оральный секс.

Карта сексуальных предпочтений

Ранее «Новый День» писал, что в Екатеринбурге открылся БДСМ-отель. Съемочная группа агентства побывала в нем.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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