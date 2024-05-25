Под Екатеринбургом силовики заявились на БДСМ-вечеринку

Под Екатеринбургом на базе отдыха «Волна» минувшей ночью проходила БДСМ-вечеринка, однако мероприятие прервали силовики. Информацию о рейде подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Никого из участников не задержали, в отличие от организаторов. Однако данные всех записали. Телеграм-каналы сообщают о том, что задержан Станислав Словиковский, в Екатеринбурге он известен как идейный вдохновитель вечеринок Blue Velvet. Подобная вечеринка прошла зимой в Окружном доме офицеров (посещения сдали в аренду организаторам БДСМ-пати), что вызвало мощный скандал и повлекло перестановки в руководстве. Новым директором ОДО стал Олег Сорокин, наиболее известный по роли центуриона Марка Крысобоя в культовом сериале Александра Бортко «Мастер и Маргарита».

Екатеринбург, Елена Сычева

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