В Екатеринбурге уволился заместитель директора ОДО после скандала с «голой вечеринкой»

Заместитель директора Окружного дома офицеров в Екатеринбурге Георгий Подкорытов уволился после скандала с проведением вечеринки в стиле БДСМ в стенах ОДО. Мероприятие состоялось в ноябре прошлого года, но широко о нем стало известно после выхода сюжета на ТВ.

Подкорытов проработал на этой должности около года. Он написал заявление по собственному желанию. «Когда я узнал, что произошла такая ситуация, мне стало неприятно, что я был втянут в это мероприятие, а также, что порочится честь Дома офицеров. Поэтому я по собственному желанию написал заявление об уходе»,– рассказал Георгий Подкорытов изданию «Коммерсант-Урал». Директор Дома офицеров Андрей Зуев отказался от общения с журналистами. В пресс-службе ЦВО заявили, что не комментируют данную ситуацию.

Всего в Доме офицеров состоялось две БДСМ-вечеринки, и обе – в зале библиотеки. Первой на них обратила внимание екатеринбургская активистка Екатерина Ипатова и написала жалобу в Генпрокуратуру РФ. Организатором мероприятий считают Станислава Словиковского. В Екатеринбурге он известен как идейный вдохновитель вечеринок Blue Velvet, на которых гости развлекаются в полуголом виде. В начале февраля подобная вечеринка прошла в клубе «Фабрика», на нее нагрянули полицейские. В это время за одним из столиков оказался декан журфака УрФУ Иван Некрасов.

Стоит отметить, что Окружной дом офицеров и раньше попадал в скандалы. Так, на учреждение подавало в суд управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области с требованием провести капитальный ремонт здания. С 2020 года в учреждении сменилось пять директоров. Андрей Зуев работает в этой должности с ноября 2022 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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