Экс-руководителей Дома офицеров не будут судить за БДСМ-вечеринку

Военный следственный отдел СКР по Екатеринбургскому гарнизону не нашел оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении бывших руководителей Дома офицеров. В то же время военная прокуратура установила факты «нецелевого использования» помещений ОДО.

Ответ прокуратуры на свой запрос по этой теме выложил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских. В документе говорится: «…Военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона в связи с нецелевым использованием помещений ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа»… заместителю командующего войсками ЦВО по военно-политической работе внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении». В возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора ОДО Андрея Зуева и его бывшего зама Георгия Подкорытова военные следователи по результатам проверки отказали, однако и Зуев, и Подкорытов из Дома офицеров уволены.

Напомним, скандал с проведением вечеринки в стиле БДСМ в стенах ОДО разгорелся в феврале 2024 года. Мероприятие состоялось еще в ноябре прошлого года, но широко о нем стало известно после выхода сюжета на ТВ. Первым со своей должности ушел замдиректора Георгий Подкорытов. Он проработал в ОДО около года. «Когда я узнал, что произошла такая ситуация, мне стало неприятно, что я был втянут в это мероприятие, а также, что порочится честь Дома офицеров. Поэтому я по собственному желанию написал заявление об уходе», – рассказал он изданию «Коммерсант-Урал». В пресс-службе ЦВО заявили, что не комментируют ситуацию.

Директор ОДО Андрей Зуев написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале марта. «Новому Дню» экс-директор заявил, что его увольнение не связано со скандальной БДСМ-вечеринкой, которая прошла в стенах ОДО в ноябре прошлого года. «Я еще не знаю, кто будет моим сменщиком, но готов передать ему дела. Мое новое место работы будет также в Екатеринбурге», – сообщил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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