В Екатеринбурге уволился директор Дома офицеров, где проходила «голая вечеринка»

В Окружном доме офицеров в Екатеринбурге сменится руководство. Директор ОДО Андрей Зуев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об этом она сам подтвердил «Новому Дню».

Андрей Зуев подчеркнул, что его увольнение не связано со скандальной БДСМ-вечеринкой, которая прошла в стенах ОДО в ноябре прошлого года. «Я еще не знаю, кто будет моим сменщиком, но готов передать ему дела. Мое новое место работы будет также в Екатеринбурге», – сообщил бывший директор.

Напомним, осенью прошлого года в зале библиотеки ОДО прошли две вечеринки Blue Velvet, на которых гости фотографировались в полуголом виде. На эти мероприятия обратила внимание екатеринбургская активистка Екатерина Ипатова и написала жалобу в Генпрокуратуру РФ. Позднее сюжет о «голых вечеринках» в Екатеринбурге вышел в эфире федерального телеканала. После скандала Зуев уволил своего заместителя Георгия Подкорытова. Утверждалось, что именно он сдал в аренду помещение ОДО для проведения ночных мероприятий. В пресс-службе Центрального военного округа не дают комментарии по этой ситуации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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