Новым директором ОДО станет Марк Крысобой из «Мастера и Маргариты»

Новым директором Окружного дома офицеров в Екатеринбурге станет Олег Сорокин, наиболее известный по роли центуриона Марка Крысобоя в культовом сериале Александра Бортко «Мастер и Маргарита». Сорокин давно завершил актерскую карьеру – с 2012 года он не снимается в кино.

Сорокин известен также как хороший боксер. В частности он спарринговал в Санкт-Петербурге с будущим депутатом Государственной думы Николаем Валуевым, который, кстати, был одним из претендентов на роль Марка Крысобоя.

Для Сорокина Свердловская область – не terra incognita. Он родился в 1969 году в Каменске-Уральском. До того, как стать актером, Сорокин был председателем совета директоров ЗАО «Каменск-Уральское монтажное управление «Востокметаллургмонтаж». На съемочную площадку он попал случайно – по приглушению друзей боксёров, которые поехали смотреть, как снимают сериал «Бандитский Петербург». Об этом он сам рассказывал в интервью уральским СМИ.

Когда перестал сниматься, окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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