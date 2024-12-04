В Доме офицеров ЦВО снова сменился директор

В Окружном доме офицеров в Екатеринбурге назначили нового директора. Учреждение возглавил 50-летний военный финансист Дмитрий Гурьев. Он вступил в должность 25 ноября, сообщает издание «Коммерсант».

По данным СМИ, Гурьев окончил Екатеринбургское суворовское училище и Военный финансово-экономический институт. После выпуска он работал в финансовой службе и других структурах Центрального военного округа.

Предыдущим директором ОДО был Олег Сорокин, наиболее известный по роли центуриона Марка Крысобоя в сериале Александра Бортко «Мастер и Маргарита». Он был назначен в марте 2024 года после увольнения Андрея Зуева, который попал в скандал из-за проведения BDSM-вечеринки в стенах ОДО.

С 2020 года в учреждении сменилось семь директоров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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