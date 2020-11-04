Служба доставки перепутала заказ и привезла екатеринбурженке продукты, заказанные в проституточную

Служба доставки продуктов «Сбермаркет» попала в курьезную ситуацию, перепутав заказы. Набор, который собрал так называемый мужской массажный салон, привезли жительнице города Светлане. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Тут пак печенья и сливок. Очень много туалетной бумаги на конец света. Мой холодильник забит чужими креветками и молоком, а в коридоре просто можно организовать прачечную», – рассказала Светлана.

Она обратилась в доставку, чтобы найти заказчика. «В службу поддержки я написала, хотя порошок можно было продать на авито, а запасов колы хватило бы до нового года», – добавила екатеринбурженка.

В итоге настоящего заказчика нашли. «Заказ с креветками, ред буллом, колой и огромным количеством порошков не привезли в шлюший салон, который тоже тут у нас в доме», – рассказала Светлана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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