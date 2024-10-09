Azur Air запускает прямые рейсы в Гоа

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Гоа можно будет улететь не только «Аэрофлотом», но и Azur Air: с 6 ноября авиакомпания возобновляет прямые чартерные рейсы на индийский курорт. Полетные программы продлятся до конца осенне-зимнего расписания.

Рейсы будут выполняться один раз в 10 дней на Boeing 757-200. «Авиакомпания предлагает пассажирам дополнительные услуги: добавление мест багажа, провоз спортивного снаряжения, а также места с увеличенным пространством для ног Azur Space», – пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Билеты уже в продаже у партнеров авиакомпании в составе туров. Время в пути составит около 7 часов.

Как ранее писал «Новый День», неделю назад прямые рейсы до Гоа открыла авиакомпания «Аэрофлот». Самолеты на популярный туристический курорт летают три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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