Из Екатеринбурга осенью откроются прямые рейсы в Гоа

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из екатеринбургского Кольцово в индийский штат Гоа. Самолеты на популярный туристический курорт будут летать три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Полетная программа стартует 2 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты будут выполнять на лайнерах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел бизнес-класса и 138 кресел экономкласса. Билеты уже в продаже на сайте перевозчика. Напомним, с середины сентября «Аэрофлот» также открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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