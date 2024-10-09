Куйвашев призвал уральских мэров повысить самодостаточность местных бюджетов

Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципальных образований обеспечить сбалансированность и повысить самодостаточность местных бюджетов, сообщили в ДИПе.

«Я хочу подчеркнуть, что приоритетными направлениями при планировании расходов являются безусловное выполнение всех социальных обязательств, реализация новых национальных проектов и выполнение других стратегических задач, поставленных президентом России. При этом нужно стремиться к обеспечению сбалансированности и повышению самодостаточности местных бюджетов. Прежде всего, путем строгого соблюдения финансовой дисциплины и эффективной работы над снижением просроченной дебиторской задолженности», – сказал Евгений Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава областного минфина Александр Старков рассказал, какие цели в 2025 году будут приоритетными при финансировании территорий. Большое внимание будет уделено завершению начатых строек. Например, планируется продолжить строительство четырех школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме, запланированы средства на ремонт и строительство в муниципалитетах дорог, тротуаров, мостов; продолжится переселение жителей из аварийного жилья. При этом председатель комитета заксо по бюджету Петр Соколюк добавил, что при балансировке областного бюджета согласительная комиссия будет исходить из реальных возможностей, хотя «все добрые – губернатор добрый, министр финансов добрый, и мы добрые».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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