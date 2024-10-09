«Парящие камни» из Бухенвальда и Освенцима: в Екатеринбурге открыли памятник жертвам Холокоста (ФОТО)

Сегодня на территории еврейского общинного центра, у синагоги, открыли площадь Спасения и монумент «Парящие камни» в честь памяти жертв Холокоста. В основе скульптуры – 10 камней, привезенных из мест массовой гибели евреев. На церемонию открытия пришел главный раввин России Берл Лазар.

«Я искренне не верил, что все так быстро можно построить. Неслучайно, что открыли монумент и площадь сразу после Еврейского нового года. Еврейский новый год – это день творения первого человека. В Талмуде задается интересный вопрос: почему Бог сотворил человека в одиночестве? Весь мир для одного человека. Наверное, ему было очень скучно. Талмуд дает нам ответы. Это было сделано для того, чтобы ни один человек не говорил, что его родословная лучше, чем у другого. Именно поэтому там написано, что человек, который спасает другого, спасает весь мир. На этой площади мы видим и память о погибших, и героизм Красной Армии, и спасение тех, кто находился в эвакуации», – отметил Берл Лазар.

Монумент высотой около восьми метров установлен в центральной части площади Спасения. Он представляет собой множество закрепленных на расстоянии от земли камней, будто бы парящих в воздухе. Их общая форма напоминает пламя. В числе камней есть 10 специально привезенных из бывших концлагерей и мест массовой гибели евреев в Великую Отечественную войну: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиёвской балки.

«Парящие камни изначально задумывались как центральный элемент площади Спасения, которую мы сегодня открываем. Суть мемориала – 10 камней из бывших концлагерей. Сегодня эти камни, преодолев земное притяжение, воспарили над землей как символ духовной силы и торжества жизни над смертью», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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