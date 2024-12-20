Возле синагоги появилась площадь Спасения (КАРТЫ)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов присвоил наименования площади в Октябрьском районе и двум скверам в Кировском районе города.

Как сообщили в мэрии, территория рядом с синагогой получит название площади Спасения. Недавно там был установлен монумент «Парящие камни». В основе скульптуры – 10 камней, привезенных из мест массовой гибели евреев. На церемонию открытия приезжал главный раввин России Берл Лазар.





В Кировском районе Екатеринбурга появится сквер Выпускников – он будет расположен у школы № 36, в границах улиц Мира, Станислава Набойченко и Малышева. А сквер Молодоженов появится напротив ЗАГСа Кировского района.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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