У губернатора Куйвашева появился новый заместитель

Губернатор Евгений Куйвашев назначил нового заместителя – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Им стал 36-летний Иван Детченя, который ранее работал в должности замруководителя аппарата.

Как уже сообщил «Новый День», на днях ушел в отставку 65-летний заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. Напомним, Валерий Чайников с 2012 года и до назначения заместителем губернатора региона в 2018 году занимал должность председателя Избирательной комиссии Свердловской области. Однако с губернатором Евгением Куйвашевым он знаком гораздо дольше. В конце 1990-х годов, когда Евгений Куйвашев работал главой поселка Пойковский в ХМАО-Югре, Чайников служил там в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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