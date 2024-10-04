Свердловские VIP проводили на пенсию старого друга Евгения Куйвашева

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников ушел на пенсию. Вчера политический бомонд проводил его в отставку.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте» написала, что в последние годы Чайников работал «практически без выходных». Однако полностью отходить от дел 65-летний чиновник не собирается – по словам Мерзляковой, ему уже сделано «много предложений».

Напомним, Валерий Чайников с 2012 года и до назначения заместителем губернатора региона в 2018 году занимал должность председателя Избирательной комиссии Свердловской области. Однако с губернатором Евгением Куйвашевым он знаком гораздо дольше. В конце 1990-х годов, когда Евгений Куйвашев работал главой поселка Пойковский в ХМАО-Югре, Чайников служил там в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube