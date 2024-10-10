Артем Жога призвал уральских чиновников вместо отпуска ездить волонтерами на Донбасс

Полпред президента на Урале Артем Жога призвал распространить на все регионы федерального округа опыт ханты-мансийского проекта «Доброслужащий», в рамках которого чиновники во время ежегодного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей Победы и демонстрацией нашей общей ответственности», – отметил Артем Жога.

Как уже сообщал «Новый День», в августе жителям Екатеринбурга об этом проекте рассказал председатель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов. По его словам, чиновники Югры уже не первый год выезжают в миссии во время своих отпусков. «Смотришь – лицо знакомое. Обычно ты видишь человека в костюме и пиджаке, а тут он стоит в бронике и в каске, с лопатой в городе Авдеевка и разгребает завалы, а ты понимаешь, что это глава муниципального образования», – рассказал председатель корпуса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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