Екатеринбуржцев ждут в гуманитарных миссиях ЛДНР и Курской области

В Екатеринбурге открывается региональное отделение Гуманитарного добровольческого корпуса. Это общественная организация, которая работает в зонах гуманитарных катастроф и боевых действий. Добровольцы работают в госпиталях, оказывают медицинскую и психологическую помощь, доставляют продукты и лекарства, восстанавливают разрушенные населенные пункты. Сейчас особенно нужны люди для поездок в Курскую область.

Как рассказал на пресс-конференции председатель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, официально корпусу 5 лет, хотя первые добровольческие миссии поехали из ХМАО-Югры помогать людям в Луганскую и Донецкую область еще в 2014 году. «У нас за плечами – 10 лет работы в ЛДНР, гуманитарные миссии в Сирии, Сербии, официальное пятилетие мы встретили в Курганской области, помогая людям, пострадавшим от паводка. Это не проект, рожденный на бумаге. Сначала были «грабли», работа, а потом это все было положено на бумагу и презентовано губернатору Югры – на тот момент Наталье Комаровой, потом удалось отработать в ЛДНР с полпредом Владимиром Якушевым, и он увидел, что нам можно доверять», – поделился Логинов.

Корпус существует полностью на пожертвования государственных и муниципальных служащих, средства из бюджета на него не тратятся. Кроме того, чиновники Югры сами выезжают в миссии во время своих отпусков. «Смотришь – лицо знакомое. Обычно ты видишь человека в костюме и пиджаке, а тут он стоит в бронике и в каске, с лопатой в городе Авдеевка и разгребает завалы, а ты понимаешь, что это глава муниципального образования», – рассказал председатель корпуса.

Сейчас создается отделение ГДК в Екатеринбурге. Его руководитель Евгений Шамаев сообщил, что штаб расположен по адресу: ул. Розы Люксембург, 34, застать там руководителей проще всего в воскресенье, с 15:00 до 18:00.

Чтобы присоединиться к числу добровольцев, можно зайти на сайт гумкорпус.рф или группы корпуса в социальных сетях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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