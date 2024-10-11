Гаишники выступили со спецобращением к водителям

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к участникам движения с просьбой учитывать сложные погодные условия – снегопады и гололед на дорогах.

Инспекторы рекомендуют двигаться на пониженной скорости, исключить резкие перестроения, торможения, обгоны. Дистанцию необходимо увеличить вдвое, недопустимо вклиниваться в ряды водителей, создавая помехи другим. Агрессивное вождение недопустимо.

Неопытным водителям, а также тем, кто все еще не «переобулся», необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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