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Смертельное ДТП под Первоуральском: легковушка столкнулась с грузовиком (ФОТО)

Фото: облГАИ

Сегодня под Первоуральском погиб водитель Lada Niva при столкновении с грузовиком. Трагедия случилась в 9 утра на 3-м км трассы Билимбай – Тарасково.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 73-летний водитель легковушки, двигаясь на большой скорости по заснеженной трассе, потерял контроль и влетел в КамАЗ. В результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных травм.

По данному факту госавтоинспекторы проводят расследование.

Ранее «Новый День» писал, что гаишники выступили с просьбой к водителям учитывать сложные погодные условия – снегопады и гололед на дорогах. Инспекторы рекомендуют двигаться на пониженной скорости, исключить резкие перестроения, торможения, обгоны. Тем, кто все еще не «переобулся», необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Первоуральск, Дарья Деменева

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