В Нижнем Тагиле и Кушве выпало 11 см снега (ФОТО)

Снегопады уходят из Свердловской области. Сегодня утром граница снежного покрова проходила по линии Тавда – Верхотурье – Качканар, крайний север региона остался без осадков.

Нижний Тагил. 10 октября 2024 года Нижний Тагил. 10 октября 2024 года

Как сообщает Уралгидрометцентр, больше всего снега за сутки выпало в Нижнем Тагиле, Кушве, Тугулыме, Бутке – 10-11 см. В Екатеринбурге слой снега 4 см, в его окрестностях – 6-8 см (Исток, Верхнее Дуброво).

В соседней Челябинской области высота снежного покрова – 1-6 см, в Курганской – до 9 см.

В ближайшие выходные дни и в первой половине следующей недели ожидается погода без осадков, снежный покров будет подтаивать в дневные часы, испаряться. Температура воздуха 12-14 октября ночью -5…-10 °C, днем 12 октября +3…-2°, 13-14 октября +3…+8°, 15-17 октября -4…+1°, днем +3…+8°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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