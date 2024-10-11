В ближайшие выходные выпавший на Урале снег растает

Снег, выпавший в Свердловской области накануне, растает уже в ближайшие выходные.

По данным синоптиков, за сутки выпало от 4 до 12 мм осадков. Сугробы высотой 10 сантиметров сегодня утром наблюдались в Нижнем Тагиле, Кушве и Тугулыме. В Екатеринбурге толщина снежного слоя составила 4 сантиметра. «В ближайшие выходные дни и в первой половине следующей недели ожидается погода без осадков, снежный покров медленно будет подтаивать в дневные часы, испаряться», – сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

В период с 12 по 14 октября ночная температура воздуха составит -5… -10 °C, в низинах возможны морозы до -13°. Днем 12 октября потеплеет до +3°, а 13-14 октября воздух прогреется до +8°. С 15 по 17 октября ночью ожидается от -4° до +1°, днем +3…+8°.

По прогнозам синоптиков, постоянный снежный покров установится на Урале не ранее середины ноября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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