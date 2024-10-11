Culta Bistronomic стал лучшим рестораном на Урале

В десятку лучших заведений Урала вошли 9 екатеринбургских ресторанов. По данным шорт-листа гастропремии WhereToEat Ural 2024, первое место занял ресторан Culta Bistronomic. Лидерами также стали «Горожане», Kitchen, Forest, «Гастроли», «Сойка», «Гады, крабы и вино», Self Edge Japanese и «Большой Грузинский».

В топ-10 вошел и тюменский ресторан Mestia. Он расположился на 9-й строчке.

А в номинации «Шеф-повар года» победу одержал концепт-шеф ресторана Kitchen Сергей Мирошников. Как ранее писал «Новый День», на звание лучшего шефа также претендовали Михаил Аракелов (рестораны «Привет, Ливан!», «Шави Ломи»), Игорь Арсёнов (Culta Bistronomic, «Горожане») и Роман Калинин (MOMO Pan Asian Kitchen).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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