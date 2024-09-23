28 ресторанов Екатеринбурга попали в уральский шорт-лист премии WhereToEat

28 екатеринбургских ресторанов попали в шорт-лист гастропремии WhereToEat Ural 2024. Это Engels, Forest, Gavi, Norra Rök, Barbara, «Барборис», «Большой Грузинский», «Гады, крабы и вино», «Итальянцы», «Супра», «Счастливы вместе», «Сыроварня», «Троекуровъ» и другие. Они вошли в топ-50 лучших заведений Урала.

Также среди лучших екатеринбургских ресторанов названы Culta Bistronomic, Kitchen, «Гастроли» и «Горожане», которые в марте попали в топ-100 лучших заведений по стране.

В шорт-листе WhereToEat Ural 2024 помимо уральских ресторанов были также заведения из Тюмени, Челябинска, Верхней Пышмы и Тобольска.

Кроме этого, четыре шеф-повара из Екатеринбурга номинированы на звание «Шеф-повар года». Среди них – Михаил Аракелов (рестораны «Привет, Ливан!», «Шави Ломи»), Игорь Арсёнов (Culta Bistronomic, «Горожане»), Роман Калинин (MOMO Pan Asian Kitchen) и Сергей Мирошников (Kitchen). Всего лучших уральских шеф-поваров выбрали пять. Один из них – Роман Шапошников, который работает в тюменских ресторанах Mestia и Cremant.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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