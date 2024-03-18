Четыре ресторана Екатеринбурга попали в шорт-лист премии WhereToEat

Четыре екатеринбургских ресторана попали в шорт-лист гастропремии WhereToEat Russia 2024. Это Culta Bistronomic, Kitchen, «Гастроли» и «Горожане». Они вошли в топ-100 лучших заведений по стране.

Помимо уральских ресторанов, в списке есть заведения и из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Сочи, Нижнего Новгорода, Зеленоградска, Калининграда, Владивостока, Хабаровска, Перми, Костромы, Казани, Ростова-на-Дону, Елизово, Воронежа, Краснодара и Новороссийска.

Напомним, в прошлом году рестораны Kitchen и «Горожане» также попали в топ-100 ежегодной премии Wheretoeat Russia. На 55-м месте был «Горожане», на 63-65-х – Kitchen. Первые девять мест поделили заведения общепита из Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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