Рестораны Екатеринбурга не попали в топ-10 Wheretoeat Russia

Екатеринбургские рестораны не попали в топ-10 ежегодной премии Wheretoeat Russia. Первые девять мест поделили заведения общепита из Москвы и Санкт-Петербурга, а на 10-м месте оказался ресторан из Красноярска.

Три уральских проекта попали в топ-100. На 55-м месте «Горожане», на 63-65-х – Kitchen, на 76-м – Momo.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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