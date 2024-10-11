Уральцы активно скупают билеты на новогодние представления

В Екатеринбурге начались продажи билетов на новогодние представления. На некоторые уже нет мест.

Так, уже можно получить приглашения на елку в доме Тупиковой – в этом году, кстати, она проходит в 30-й раз. Как и прежде, приглашения рассылают тем, кто сделал благотворительный взнос, в этом году – от 5000 рублей за ребенка и от 2000 рублей за взрослого. В доме Тупиковой дети и их родители становятся участниками рождественских приемов, как в конце XIX века. Ко всем гостям обращаются исключительно на «вы», встречают их лакеи, а провожают горничные, а руководит всем действом хозяйка дома – госпожа Тупикова. Пока возможность забронировать места есть почти на все даты с 13 декабря по 15 января.

В театре кукол открыта продажа на спектакли для детей разного возраста. Так, самым маленьким, от двух лет, будут показывать «Письмо для Дедушки Мороза», на некоторые даты билетов уже нет (они обойдутся в 1000 рублей на человека). Для ребят постарше – от шести лет – будут показывать «Кружевную сказку», где главной героиней будет Снегурочка, и постановку бажовского «Таюткиного зеркальца». Билеты – от 750 рублей на человека.

На традиционные новогодние колядки в «Коляда-театре» билеты раскупают стремительно, на многие даты в конце декабря уже не попасть. Взрослый билет стоит 700 рублей, а детский с подарком – 1300 рублей.

Мало мест и на представления в театре «Щелкунчик». Для малышей от года до трех там дадут новогодние балы-малышки «Снежинка-балеринка», за взрослый билет придется отдать 1000 рублей, за детский – 4000 рублей. Детям от 3 лет покажут кукольное представление «Письмо для Деда Мороза», цена билета 800 рублей. Ребят от 5до 9 лет ждет семейный бал-приключение «Сказка о хранителе времени», детский билет 4500 рублей, взрослый 1000 рублей.

По паре мест осталось на спектакль «Щелкунчик» на даты в декабре. Например, на балет 31 декабря еще можно купить билеты по 15 тысяч рублей.

В Teatro Veneziano пока не продают билеты на новогодние представления, там пояснили, что продажи откроются, скорее всего, к концу месяца или к началу следующего. Пока что не опубликованы программы и Свердловской государственной детской филармонии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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