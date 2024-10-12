В школе Академического отравились 20 детей. Прокуратура и РПН организовали проверку

В Академическом районе 20 учеников школы №79 пожаловались на плохое самочувствие. В том числе, на недомогание и рвоту.

Мамы учеников винят котлеты из свинины, которые дети накануне ели в столовой, пишет портал е1. ru. После у школьников появилась температура, тяжесть в животе и рвота. При этом на недомогание пожаловались и те, кто вчера не обедал в школе.

Совместно с Роспотребнадзором прокуратура Верх-Исетского района проверит информацию по ухудшению здоровья детей. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения об ухудшении самочувствия нескольких учеников одной из школ в Академическом районе Екатеринбурга. В ходе проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), выясняются все обстоятельства инцидента», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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