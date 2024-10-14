Бастрыкин поручил возбудить дело об отравлении школьников в Академическом

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об отравлении школьников в Академическом районе Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе СКР, и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как уже писал «Новый День», в Академическом районе 20 учеников школы № 79 пожаловались на плохое самочувствие. После обеда в школьной столовой у детей появилась температура, тяжесть в животе и рвота. Совместно с Роспотребнадзором прокуратура Верх-Исетского района проверит информацию об ухудшении состояния детей.

Следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», выясняются все обстоятельства инцидента.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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