Прокурор потребовал для наркодилеров, подбросивших мужчине свиную голову в гробу, 18 лет строгого режима

В Первоуральске состоялись судебные прения по резонансному уголовному делу: группа наркодилеров вымогала у горожанина деньги и запрещенные вещества, угрожая его убить. В качестве средства давления обвиняемые использовали отрубленную свиную голову в гробу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвинитель попросил суд назначить двум обвиняемым наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев каждому.

Как уже писал «Новый День», история началась 14 октября 2023 года, когда житель Первоуральска сдал свою квартиру на сутки незнакомому мужчине. На следующий день он квартиранта уже не застал, но зато нашел свертки с наркотиками. Их он отдал в полицию. После этого на телефон владельца квартиры стали поступать сообщения с требованием или вернуть «товар», или заплатить за него от 200 тысяч рублей до 5 млн рублей и угрозами расправы. По ночам ему в окно кидали дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками.

Затем обвиняемые купили отрубленную свиную голову, прикололи к ней ножом фотографию «должника» и положили голову в гроб. После чего прибыли, как они считали, к месту жительства потерпевшего, а фактически в соседний дом. При попытке пробраться в подъезд они разбили стекло. Их заметили соседи, после чего злоумышленники сбежали, бросив голову и гроб.

Первоуральск, Елена Владимирова

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