Наркодилеры привезли уральцу свиную голову в гробу

В Первоуральске ушло в суд резонансное дело о вымогательстве. Обвиняемые, чтобы запугать потерпевшего, привезли ему в гробу отрубленную свиную голову с его фотографией.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, история началась 14 октября 2023 года, когда житель Первоуральска сдал свою квартиру на сутки незнакомому мужчине. На следующий день он квартиранта уже не застал, но зато нашел свертки с наркотиками. Их он отдал в полицию.

После этого на телефон владельца квартиры стали поступать сообщения с требованием заплатить за «товар» от 200 тысяч рублей до 5 млн рублей и угрозами расправы. По ночам ему в окно кидали дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками.

Затем обвиняемые купили отрубленную свиную голову, прикололи к ней ножом фотографию «должника» и положили голову в гроб. После чего прибыли, как они считали, к месту жительства потерпевшего, а фактически в соседний дом. При попытке пробраться в подъезд они разбили стекло. Их заметили соседи, после чего злоумышленники сбежали, бросив вещественные доказательства.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube