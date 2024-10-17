Вымогатели, подбросившие мужчине свиную голову в гробу, приговорены к 16 годам лишения свободы

Первоуральский городской суд вынес приговор двум парням из Екатеринбурга, которые по заказу наркодилера запугивали местного жителя. В частности, вымогатели положили в гроб свиную голову, а к ней ножом прикрепили фотографию мужчины.

Как было установлено в суде, в октябре прошлого года пострадавший сдал свою квартиру на сутки незнакомцу. На следующий день владелец пришел в жилище, но там никого не было, зато в квартире лежали мелкие свертки и пакет с наркотиками. Эту находку первоуралец сдал в полицию, а позже начал получать угрозы от неизвестных с требованием вернуть наркотики и заплатить деньги. Суммы варьировались от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Две ночи подряд в квартире, где проживал мужчина, били окна, забрасывали внутрь дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками.

Как сообщает областная прокуратура, организатор травли нанял двух жителей Екатеринбурга, которые согласились за вознаграждение вымогать деньги с потерпевшего. Молодые люди прибыли в Первоуральск и сначала хотели запенить монтажной пеной входную дверь «клиента» и оставить надписи в подъезде, но их спугнули соседи. В следующий раз они приобрели отрубленную свиную голову и оставили ее, как они полагали по месту жительства мужчины, но на самом деле в соседнем доме. При попытке пробраться в подъезд подсудимые разбили стекло, а когда их заметили, сбежали.

Суд признал екатеринбуржцев виновными по ч. 4 ст. 229 УК РФ «Вымогательство наркотических средств в особо крупном размере организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья», пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». Одному из них назначено наказание в виде 16 лет 1 месяца лишения свободы, второму – в виде 16 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В отношении заказчика вымогательства возбуждено уголовное дело, оно выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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