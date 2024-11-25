Перед судом предстанет уралец, укравший полкило наркотиков

В Первоуральске продолжаются суды по нашумевшему случаю с пропавшей партией наркотиков, угрозами и свиной головой в гробу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ушло в суд дело в отношении мужчины, который после сдачи в аренду квартиры обнаружил в ней наркотики и чужой паспорт. Обвиняемый пересыпал полкило наркотиков в пакет и спрятал в подвале. Также он унес с собой найденный паспорт.

В дальнейшем мужчине стали звонить неизвестные, которые требовали вернуть наркотики и угрожали. Чтобы запугать пострадавшего, злоумышленники привезли к соседнему дому гроб со свиной головой, прикрепив к ней фотографию обвиняемого.

Как уже писал «Новый День», двух екатеринбуржцев признали виновными по ч. 4 ст. 229 УК РФ «Вымогательство наркотических средств в особо крупном размере организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья», пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». Одному из них назначено наказание в виде 16 лет 1 месяца лишения свободы, второму – в виде 16 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Теперь лишение свободы грозит уже их жертве. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 229 УК РФ «Хищение наркотических средств, в особо крупном размере», 3 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере», ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта».

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube