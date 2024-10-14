Скандал с депутатом, заявившим, что он уехал на СВО, дошел до министра обороны

Скандал с депутатом законодательного собрания Свердловской области Алексеем Коробейниковым, который оказался в центре скандала, благодаря своим заявлениям, дошел до руководства Министерства обороны России. Летом этого года Коробейников заявил, что отправляется на специальную военную операцию. По его собственным словам, он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, однако в последствии вскрылось иное – журналисты выяснили, что он устроился вольнонаемным на половину ставки в ФКУ «66 Финансово-экономическая служба». Это одно из подразделений, которое находится в структуре Министерства обороны, оно занимается финансово-экономическим обеспечением частей ЦВО, дислоцированных в Свердловской области.

Сам Коробейников тогда заявил, что не собирается комментировать бред, который распространяют в социальных сетях, и что он находится в командировке в Луганске, откуда вернется только в октябре.

Сейчас, по данным «Европейско-Азиатских новостей», дело дошло до главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, который дал прямое поручение разобраться с ситуацией устройства вольнонаемными в части. «Врио командующего ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков распорядился разорвать с Коробейниковым трудовой договор. Мало того, об этом стало известно даже в Министерстве обороны РФ. Министр Андрей Белоусов, разобравшись в ситуации, дал указание комбригу следить за тем, чтобы на работу вольнонаемными не принимали «блатных». Хотя понятно, что комбриг, который руководит многотысячным боевым коллективом, не может знать, кого приняли в часть на работу уборщицей или бухгалтером», – пишет издание со ссылкой на источник в штабе ЦВО.

Интересно, что уже сейчас на странице парламентария на официальном сайте Законодательного собрания Свердловской области есть информация о том, что Коробейников награжден медалью «За участие в специальной военной операции». Собеседник «Нового Дня», знакомый с ситуацией, уточнил, что для депутата, вероятно, не составит труда получить и статус ветерана боевых действий, если тот действительно съездит, например, в Луганск в командировку. Собственно в боевых действиях участвовать при этом необязательно.

Ранее режиссер Никита Михалков в авторской передаче «Бесогон» назвал действия Коробейникова преступлением. «Одно дело, когда ты говоришь: «Я иду работать в Министерство обороны, в бухгалтерию работать». А что в этом плохого? Ничего плохого. А другое дело фотографироваться с автоматом и говорить, что идешь воевать», – возмутился Михалков.

Режиссер предположил, что Коробейников сделал это ради политической карьеры, так как статус участника спецоперации дает льготу 25% на участие в праймериз «Единой России».

Отметим, что сам первый пост депутата Коробейникова сопровождался фотографией самого народного избранника, на которой он позировал с автоматом и в бронежилете с шевронами «Урал» и «Законодательное собрание Свердловской области».

Екатеринбург, Елена Сычева

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