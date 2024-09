Ушедшего на СВО депутата назвали «хитрованом» и обвинили в позерстве

Депутат свердловского заксо Алексей Коробейников, который 21 августа объявил, что заключил контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО, оказался в центре внимания. Вот только не совсем такого, какого он ожидал.

Журналисты и военкоры усомнились в том, что народный избранник действительно находится на передовой. Так, по данным агентства ЕАН, Коробейников будет проходить службу в ФКУ «66 Финансово-экономическая служба» (66 ФЭС МО) Министерства обороны РФ. Учреждение является уполномоченным финансовым органом Министерства обороны РФ, предназначенным для финансово-экономического обеспечения войсковых частей ЦВО, дислоцированных в Свердловской области.

Уральский пиарщик Платон Маматов, который не первый год находится в зоне СВО, в своем телеграм-канале «Как я поехал на войну» пишет, что лично ловил депутата Коробейникова на стремлении воспользоваться чужими заслугами, не имея собственных. «Поэтому нынешние истории про мосье Коробейникова типа: постоял рядом с погрузкой гуманитарки, объявил своей; сфоткался с чужим дроном, приписал движуху себе; заявил об уходе на фронт, по факту оказался в недрах распределяющей армейские деньги конторы – эти истории не удивляют ни капельки. Know the man, know the method», – написал Платон.

Военкор Юрий Подоляка упомянул Коробейникова в своей колонке «Хитрованы»: о мнимых «добровольцах». «Когда человек, особенно чиновник, идет сегодня на фронт, это всегда ему в плюс. Многие искренние патриоты свой Родины сменили свой уютный кабинет и променяли на будни войны. Честь им и хвала. Но есть и, как я таких называю, «хитрованы». Это те, кто на весь мир раструбили, что они ушли добровольцами на фронт, а по факту... просто пристроились в тыловой части, чтобы получить новый почетный статус. А дальше они все это используют для своего дальнейшего карьерного роста». По мнению Подоляки, если бы Коробейников просто остался бы депутатом Заксобрания и что-то бы делал для людей, это было бы правильно. «Но то, что он вот так поступил, говорит о том, что, во-первых, маловероятно, что он вообще способен что-то делать для людей, а во-вторых, показывает для нашего общества новую угрозу. И да, это не почет. Это позор. А нашему обществу надо быть начеку. После войны таких вот «хитрованов» тоже будет хватать. И все они будут бить себя в грудь и рассказывать о том, что они «на колчаковских фронтах сражались»... П.С. Для понимания, чтобы получить статус УБД, этому человеку достаточно будет договориться о недельной командировке, например, в Луганск. Где он спокойно поест круассанов и вернется домой. И вуаля – он получает отличный трамплин для дальнейшего движения вверх».

Судя по всему, сам Коробейников уже в курсе, что о нем говорят. В своем последнем посте в телеграм-канале он пишет: «Выполняю задачи, поставленные командиром, в том числе занимаюсь эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования… Более подробно смогу рассказать о своей работе только после окончания СВО, до этого момента, по понятным причинам, это является секретной информацией. Все спекуляции, гадания и ловлю хайпа на этой теме прошу прекратить, а лучше подумать, чем можно непосредственно помочь фронту и внести свой личный вклад в нашу общую победу. Читать домыслы, а иногда и полный бред, написанный в социальных сетях, который присылают мне мои знакомые, я устал, да и времени особо нет».

Екатеринбург, Елена Владимирова

