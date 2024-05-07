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Уральский пиарщик и боец объяснил Bloomberg, почему русские донатят своим на СВО

Фото: телеграм-канал Платона Маматова

Американское информагентство Bloomberg опубликовало большой материал, посвященный СВО. Материал рассказывает о том, что все больше россиян поддерживают спецоперацию, в том числе – перечисляют деньги фондам и волонтерам, которые помогают бойцам. Интервью для этой статьи дал и уральский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов. Сейчас он находится в зоне СВО, в конце 2022 года он уже подписывал контракт и провел полгода на фронте.

«Маматов рассказал, что жители его родного Екатеринбурга часто сами предлагают ему помощь, видя его в военной форме. По его словам, хотя не все поддерживают СВО, общество готово сплотиться ради помощи армии», – сообщает Bloomberg.

Напомним, Платон ведет канал «Как я поехал на войну», в котором еще с начала подготовки перед подписанием контракта рассказывает о своих буднях и о происходящем на фронте. Там же он ведет сбор денег для бойцов и для тактических медиков. «Пожертвования растут с каждым днем, люди понимают, что это «наша общая война», – цитирует Маматова американское издание.

Екатеринбург, Елена Сычева

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