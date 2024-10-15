Возбуждено уголовное дело о гибели на болоте двоих детей

В Пригородном районе Свердловской области после гибели на болоте в поселке Новоасбест двоих детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как сообщили в региональном СУ СКР, уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, собираются характеристики семей, в которых воспитывались дети. Тела умерших будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что погибшие дети росли в благополучных семьях, на учете в ПДН не состояли.

«Глубина водоема в районе места происшествия достигает 3 метров. Дом, в котором проживал один из погибших, расположен всего в 300 метрах. В ходе разбирательства, проводимого сотрудниками органов внутренних дел, будет проверяться, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних детей на лед, и также будет дана оценка действиям (возможному бездействию) родителей», – отметил полковник Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», днем 14 октября трое детей – 9-летняя девочка и два мальчика, 9 и 13 лет, направились прогуляться в район Пушкинского болота, находящегося в 100 метрах от улицы Цыганково в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа. На поверхности болота была наледь, по которой младшие дети решили пройти. Лед треснул, школьники провалились. Старший мальчик, оставшийся на берегу, попытался их вытащить, но не смог и побежал к ближайшему дому звать на помощь, но спасти детей не успели.

Новоасбест, Елена Владимирова

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