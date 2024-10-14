Два 9-летних ребенка провалились в болото и утонули (ФОТО)

Два ребенка погибли, провалившись под наледь в Пушкинском болоте в поселке Новоасбест.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, сегодня днем трое детей – 9-летняя девочка и два мальчика, 9 и 13 лет, направились прогуляться в район Пушкинского болота, находящегося в 100 метрах от улицы Цыганково в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа.

На поверхности болота была наледь, по которой младшие дети решили пройти. Лед треснул, школьники провалились. Старший мальчик, оставшийся на берегу, попытался их вытащить, но не смог и побежал к ближайшему дому звать на помощь.

Тела девятилетних детей уже обнаружены.

И.о. прокурора Пригородного района Ольга Захарова выехала на место для координации деятельности правоохранительных органов.

Новоасбест, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube