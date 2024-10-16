«Выход на лед запрещен»: у водоемов Екатеринбурга установят около 100 табличек

У водоемов Екатеринбурга до конца октября заменят знаки «Купание запрещено» на «Выход на лед запрещен». Всего установят 96 табличек, 26 из них – вдоль акватории городского пруда.

Как пояснили в мэрии, за нарушение горожанам грозит штраф в размере 500 рублей. А сотрудники МЧС и полиции уже запланировали рейды.

В переходный период лед еще долгое время будет тонким и в связи с этим опасным для людей. Так, 14 октября два 9-летних ребенка провалились под наледь в Пушкинском болоте в поселке Новоасбест и утонули. Ранее «Новый День» писал, что осенний лед может быть опасен: если его толщина менее 7 см; если он находится в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности и т. п.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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