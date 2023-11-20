Чем опасен осенний лед – памятка

В связи с приходом в регион холодов на водоемах начал образовываться лед. Однако в переходный период он еще долгое время будет тонким и в связи с этим опасным для людей. Так, накануне в Артемовском восьмилетняя девочка вышла на тонкий лед и утонула. Большой опасности себя подвергают и любители зимней рыбалки – сидящих на тонком льду рыбаков уже можно увидеть на севере области, где холода пришли раньше и на стоячих водоемах уже образовался лед.

Ежегодно спасатели публикуют памятку об опасности осенне-зимнего переходного периода.

«Уважаемые родители!

Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения – первопричина грустных и трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, запомните:

– осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни;

– безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

– переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует обязательно проверять прочность льда палкой;

– лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;

– крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:

– не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;

– раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения;

– попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

– выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.

– не останавливаясь, идите к ближайшему жилью.

– отдохнуть можно только в тёплом помещении.

– если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь».

Екатеринбург, Елена Васильева

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