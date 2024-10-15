Трое взрослых и один ребенок погибли на пожаре в Монетном (ФОТО)

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли сегодня ночью на пожаре в поселке Монетном Березовского района Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, огонь охватил 164 кв. м частного жилого дома и надворных построек. При тушении пожарные обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что пожар начался около 3 часов ночи. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности системы печного отопления. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы.

Березовский, Елена Владимирова

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