Причиной пожара в Монетном могло стать замыкание электропроводки

Полиция установила личности погибших в ночном пожаре в поселке Монетном. Это супруги Евгений и Светлана Кузины (58 и 55 лет) и их 8-летний внук Константин. Мальчик проживал в Екатеринбурге и приехал в гости к бабушке с дедушкой, пока его школа закрыта на карантин. Четвертым погибшим оказался местный житель Евгений Шишкин (44 года). Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее писал «Новый День», пожар начался в 3 часа ночи. Огонь полностью уничтожил частный дом и надворные постройки. По словам Валерия Горелых, полиция, следователи и МЧС отрабатывают различные версии случившегося: замыкание электропроводки, неисправность системы печного отопления и нарушение техники безопасности. Оперативники выяснили, что электропроводку в жилище меняли около четырех лет назад. Сгоревший дом был на двух хозяев. Владелец первой половины дома практически в нем не жил. Он приехал на место происшествия уже после трагедии. Участковые опрашивают соседей, чтобы установить более точные обстоятельства пожара, отметил Горелых.

Следственный отдел по городу Березовский возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте работает следственная группа, в том числе криминалисты из Екатеринбурга. Следователи собирают вещественные доказательства и допрашивают свидетелей. Как сообщили в областном следственном комитете, предположительно, очаг возгорания был на веранде, поэтому одной из версий стало замыкание электропроводки. По уголовному делу назначен комплекс экспертиз.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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