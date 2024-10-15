Именем Эдуарда Росселя предложили назвать улицу в Екатеринбурге

Группа жителей Екатеринбурга предлагает назвать одну из улиц в микрорайоне Малый Исток именем первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат гордумы Михаил Вечкензин. «Поддерживаю это интересное начинание и обращусь с просьбой вынести эту инициативу на заседание комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга», – написал он.

Неделю назад Эдуарду Росселю исполнилось 87 лет. Губернатором Свердловской области он был с 1995 по 2009 год, а затем еще 13 лет представлял регион в Совете Федерации. Среди его достижений – привлечение на Урал внешнеторговых партнеров в 1990-х и 2000-х годах. Кроме того, он вошел в историю попыткой создания «Уральской Республики» в 1993 году.

Добавим, что до сих пор в Екатеринбурге не было прецедентов, когда улицы называли именами ныне живущих знаменитостей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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