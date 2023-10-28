300 фактов о Екатеринбурге. Он мог стать столицей Уральской Республики

Факт № 280. В начале 1990-х в Екатеринбурге с подачи главы областной администрации Эдуарда Росселя начали обсуждать идею создания Уральской Республики со столицей в Екатеринбурге.

Вопреки распространенному мнению, речи о выходе Урала из состава РФ никогда не шло. Россель добивался для региона равных финансовых полномочий с республиками, входящими в состав РФ. На тот момент (1993 год) доля налогов, отчисляемых из национальных республик в Москву, была существенно ниже, чем у областей, и Росселя это очень возмущало, как и многих руководителей уральских предприятий. 1 июля 1993 года облсовет принял решение о провозглашении Декларации об Уральской Республике в составе РФ. Сразу после этого началась работа над проектом ее Конституции, 27 октября того же года облсовет ее принял. Эдуард Россель назначил себя и.о. губернатора республики.

Но уже 9 ноября 1993 года история Уральской Республики подошла к концу. Президент России Борис Ельцин распустил областной совет народных депутатов и уволил Росселя с поста главы администрации области. Впрочем, в 1994 году был принят Устав Свердловской области, во многом повторявший положения росселевской Конституции, а сам он в 1995 году был избран губернатором и оставался на этом посту до 2009 года.