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Суббота, 28 октября 2023, 15:00 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Он мог стать столицей Уральской Республики

Факт № 280. В начале 1990-х в Екатеринбурге с подачи главы областной администрации Эдуарда Росселя начали обсуждать идею создания Уральской Республики со столицей в Екатеринбурге.

Вопреки распространенному мнению, речи о выходе Урала из состава РФ никогда не шло. Россель добивался для региона равных финансовых полномочий с республиками, входящими в состав РФ. На тот момент (1993 год) доля налогов, отчисляемых из национальных республик в Москву, была существенно ниже, чем у областей, и Росселя это очень возмущало, как и многих руководителей уральских предприятий. 1 июля 1993 года облсовет принял решение о провозглашении Декларации об Уральской Республике в составе РФ. Сразу после этого началась работа над проектом ее Конституции, 27 октября того же года облсовет ее принял. Эдуард Россель назначил себя и.о. губернатора республики.

Но уже 9 ноября 1993 года история Уральской Республики подошла к концу. Президент России Борис Ельцин распустил областной совет народных депутатов и уволил Росселя с поста главы администрации области. Впрочем, в 1994 году был принят Устав Свердловской области, во многом повторявший положения росселевской Конституции, а сам он в 1995 году был избран губернатором и оставался на этом посту до 2009 года.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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