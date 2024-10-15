Ученые представили проект благоустройства Березовой рощи в Академическом (ФОТО)

Группа специалистов ботанического сада УрО РАН – биологов, ландшафтных архитекторов и визуализаторов – представила проект благоустройства Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга. Акцент сделали на сохранении существующих деревьев, а также на обогащении флоры парка, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы поставили перед собой цель не просто сохранить эту уникальную природную атмосферу спокойствия и умиротворения, но и подчеркнуть ее волшебный характер за счет использования натуральных природных материалов. В качестве айдентики парка мы выбрали белые круглые камни, которые символизируют тропы и указывают путь к скрытым в центре леса площадкам», – рассказала директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова.

Согласно представленной концепции, в парке планируется размещение двух детских площадок для малышей и школьников, взрослой спортивной площадки, а также инклюзивной площадки для маломобильных детей. На естественной возвышенности авторы предложили организовать зимнюю ледовую горку. Также в парке предусмотрена организация освещения и туалета.

В зеленой зоне обустроят несколько километров дорожек и тропинок. В числе парковых маршрутов разработчики предусмотрели специальную тропу для выгула собак с размещенными на ней дог-боксами, велодорожку, а в зимнее время – лыжню.

Как уже сообщал «Новый День», ранее специалисты пришли к выводу, что парку срочно требуются переустройство и уход. Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом естественной смены умирающим растениям нет. Помимо этого, ученые обнаружили в парке несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Этим растениям ничто не угрожает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube