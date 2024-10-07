Каждое девятое дерево в Березовой роще засохло

Эксперты Ботанического сада УрО РАН обследовали Березовую рощу в Академическом районе Екатеринбурга и оценили видовое разнообразие и состояние флоры.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты пришли к выводу, что парку срочно требуются переустройство и уход. Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом естественной смены умирающим растениям нет.

Помимо этого, ученые обнаружили в парке несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Этим растениям ничто не угрожает.

Основываясь на проведенном обследовании, сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию благоустройства парка. Там высадят новые деревья, травы и кустарники, обогатят видовой состав, защитят корни, проложат тропинки и дорожки так, чтобы уберечь зеленые насаждения от вытаптывания.

Как уже сообщал «Новый День», небольшой участок рощи площадью 3,5 гектара переведен в ЦС-6 (зона объектов общего образования). Здесь возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тысячи ребят, а также жилые дома. Строительство затронет меньшую часть парка, где отсутствуют ценные виды растений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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