Березовую рощу в Академическом не будут застраивать

Березовую рощу в Академическом не будут застраивать. Участок территории переведен из зоны ЦС-2 (объекты среднего, высшего профессионального образования и научных комплексов) в статус «территории общего пользования ТОП-1» (парки, набережные, скверы, бульвары). Таким образом, на большей части территории рощи запрещено строительство жилья, равно как и вырубка деревьев. Соответствующее решение приняли администрация города и депутаты ЕГД на заседании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Ранее сообщалось, что застройщики намерены возводить жилье в квартале в границах Краснолесья, Чкалова, Вонсовского и Мехренцева. Жители Академического просили спасти рощу.

«Ситуация с Березовой рощей показала, что только при разумном диалоге с городскими властями можно добиться благоприятного решения для горожан», – прокомментировал руководитель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Отметим, что небольшой участок территории площадью 3,5 гектара переведен в ЦС-6 (зона объектов общего образования). Здесь планируется построить школу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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