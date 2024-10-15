В мэрии Екатеринбурга назвали сроки открытия ТРЦ «Золотой»

Торговый центр «Золотой» в Чкаловском районе будет запущен в первом квартале 2026 года. При этом сначала планируется ввести в эксплуатацию автовокзал, а уже затем торговые площади. Об этом сообщил в гордуме заместитель директора департамента потребительского администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.

Общая площадь объекта составит более 300 тысяч квадратных метров. «Золотой» должен стать новым транспортно-логистическим хабом. На эту площадку переедет автовокзал «Южный» с улицы 8 Марта, также рядом с ТРЦ откроется большая парковка на 5,6 тысяч мест.

Напомним, строительство торгового центра началось в январе 2020 года. Инвестором стройки выступает компания «Общество Малышева 73». Изначально объект планировали сдать в 2023 году, но затем сроки сдвинулись на конец 2025 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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